‘Senhor Paulistão’, Luxa se isola como o maior vencedor da competição Treinador conquista o nono título do Campeonato Paulista e supera marca de Lula, técnico do Santos na era Pelé. Vanderlei Luxemburgo fatura o quinto estadual pelo Palmeiras

A volta ao Palmeiras significava muito para Vanderlei Luxemburgo. Era o momento de provar que poderia retomar o caminho dos títulos e nada melhor do que voltar a vencer no Campeonato Paulista, sua especialidade.

A conquista de 2020 é a nona de Luxa no estadual paulista. São cinco com o Palmeiras, duas com o Santos, e uma com Corinthians e Bragantino. Ele deixa para trás Luís Alonso Perez, o Lula, responsável por oito conquistas na era Pelé.

O aproveitamento de Luxemburgo pelo Palmeiras é impressionante. Ele comandou o clube em seis Paulistas e levantou cinco vezes o troféu: 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020. A única vez em que perdeu aconteceu em 2009, quando acabou eliminado pelo Santos, na semifinal.

O treinador é responsável por todos os títulos estaduais do Verdão nos últimos 44 anos. O último a vencer sem ser ele foi o ex-volante Dudu, em 1976. Aquele torneio foi último antes do jejum de quase 17 anos e que acabou justamente com Vanderlei.

O retorno repetiu o feito de 2008 e, 12 anos depois, o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo é novamente campeão paulista.

E MAIS:

Veja também