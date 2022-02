Senegal vence Egito nos pênaltis e conquista sua primeira Copa Africana de Nações

O Senegal conquistou a primeira Copa Africana de Nações (CAN) de sua história ao vencer o Egito nos pênaltis na final (4-2 após um empate em 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação), neste domingo, em Yaoundé.

Foi a terceira decisão de CAN que Senegal disputou, depois das que havia perdido em 2002 e 2019. A cobrança que deu o título aos senegaleses veio do pé de seu craque Sadio Mané, que havia perdido uma penalidade aos 7 minutos de jogo. O Egito, com seu astro Mohamed Salah (que joga com Mané no Liverpool), não conseguiu conquistar seu oitavo título da CAN, mas, com sete taças, ainda detém o recorde nesta competição.

Nas penalidades máximas, Mohamed Abdelmonem e Mohamed Ahmed erraram suas cobranças para o Egito. Pelo Senegal, quem falhou foi Bouna Sarr.

Os senegaleses se vingam assim da disputa perdida na final da CAN há vinte anos contra Camarões (3-2 após empate em 0-0).

Aliou Cissé, técnico do Senegal, também tirou um peso em suas costas por aquela final, já que como jogador perdeu a última cobrança da decisão contra os camaroneses.

“Estou muito feliz. Isso mostra que com trabalho, com perseverança, sem nunca desanimar, você consegue o que quer. Estamos orgulhosos, muito orgulhosos, porque vencemos o Egito, que tem sete Copas Africanas. Estou muito emocionado porque conquistamos esta Copa para todo o povo senegalês, que a desejava há mais de 60 anos”, declarou o treinador.

Mané ganhou assim o duelo particular contra seu companheiro de Liverpool Salah, que perdeu a sua segunda final do torneio continental depois da derrota em 2017 (2-1 contra Camarões).

Salah não teve nem a chance de cobrar um pênalti na decisão, já que havia sido escolhido como quinto cobrador e o Egito ficou sem chances antes.

Após a final, Mané recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio.

“Mo (Salah) é um grande jogador, com quem partilho o mesmo projeto (na Premier League). Eu o respeito muito. Ele deu tudo pelo seu país”, disse o astro senegalês ao canal de televisão beIN Sports.

O Egito teve que enfrentar não apenas o Senegal na final, mas também a exaustão, já que jogou sua quarta prorrogação consecutiva.

– ‘Revanche’ em março –

O goleiro número dois do Egito, Mohamed Abou Gabal ‘Gabaski’, que substituiu o lesionado Mohamed El Shenawy, mais uma vez fez uma grande partida, mas desta vez não foi suficiente.

“Perdemos, o futebol é assim. Há um vencedor e um perdedor. Estamos tristes com esta derrota, mas já se sabe que quando nós egípcios caímos, voltamos a nos levantar”, disse Gabaski.

A vitória do Senegal nesta partida foi aparentemente merecida em campo. Os senegaleses dominaram o jogo e tiveram chances muito claras, embora sem sorte.

O Egito esteve perto de vencer nos momentos finais da prorrogação, mas Edouard Mendy defendeu.

O técnico do Egito, o português Carlos Queiroz, teve de acompanhar a final fora do banco de reservas, depois de ter sido expulso nas semifinais.

Os egípcios não terão que esperar muito para tentar se vingar dessa final perdida em Yaoundé, pois enfrentarão o Senegal novamente em março, em um ‘playoff’ uma vaga na Copa do Mundo do Catar-2022.

Esse duelo promete ser emocionante, com os ecos desta final da CAN e um novo duelo entre os astros do Liverpool Mané e Salah.

No sábado, o anfitrião Camarões, que havia perdido nos pênaltis nas semifinais para o Egito, ficou com o terceiro lugar da Copa Africana de Nações ao vencer Burkina Faso, também nos pênaltis, após uma reação espetacular em que perdia por 3 a 0 mas empatou em 3 a 3, levando para a prorrogação e as penalidades máximas.

— Todos os campeões da Copa Africana de Nações:

1957: Egito

1959: Egito

1962: Etiópia

1963: Gana

1965: Gana

1968: Congo Kinshasa (RD Congo)

1970: Sudão

1972: Congo Brazzaville

1974: Zaire (RD Congo)

1976: Marrocos

1978: Gana

1980: Nigéria

1982: Gana

1984: Camarões

1986: Egito

1988: Camarões

1990: Argélia

1992: Costa do Marfim

1994: Nigéria

1996: África do Sul

1998: Egito

2000: Camarões

2002: Camarões

2004: Tunísia

2006: Egito

2008: Egito

2010: Egito

2012: Zâmbia

2013: Nigéria

2015: Costa do Marfim

2017: Camarões

2019: Argélia

2022: Senegal

