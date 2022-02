Senegal vence Egito nos pênaltis e conquista sua primeira Copa Africana de Nações

O Senegal conquistou a primeira Copa Africana de Nações (CAN) de sua história ao vencer o Egito nos pênaltis na final (4-2 após um empate em 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação), neste domingo, em Yaoundé.

Foi a terceira decisão de CAN que Senegal disputou, depois das que havia perdido em 2002 e 2019. A cobrança que deu o título aos senegaleses veio do pé de seu craque Sadio Mané, que havia perdido uma penalidade aos 7 minutos de jogo. O Egito, com seu astro Mohamed Salah (que joga com Mané no Liverpool), não conseguiu conquistar seu oitavo título da CAN, mas, com sete taças, ainda detém o recorde nesta competição.

Nas penalidades máximas, Mohamed Abdelmonem e Mohamed Ahmed erraram suas cobranças para o Egito. Pelo Senegal, quem falhou foi Bouna Sarr.

Os senegaleses se vingam assim da disputa perdida na final da CAN há vinte anos contra Camarões (3-2 após empate em 0-0).

Aliou Cissé, técnico do Senegal, também tirou um peso em suas costas por aquela final, já que como jogador perdeu a última cobrança da decisão contra os camaroneses.

Mané ganhou assim o duelo particular contra seu companheiro de Liverpool Salah, que perdeu a sua segunda final do torneio continental depois da derrota em 2017 (2-1 contra Camarões).

Salah não teve nem a chance de cobrar um pênalti na decisão, já que havia sido escolhido como quinto cobrador e o Egito ficou sem chances antes.

— Ficha técnica da final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Egito (0-0 nos 120 minutos, 4-2 nos pênaltis)

Local: Estádio Paul Biya, em Yaoundé

Árbitro: V. Gomes (RSA)

Pênaltis convertidos:

Senegal: Koulibaly, Diallo, Dieng, Mané

Egito: Sayed, Hamdi

Pênaltis perdidos:

Senegal: Sarr

Egito: Abdelmoneim, Lasheen

Cartões amarelos:

Senegal: N. Mendy (17), Koulibaly (44), Diallo (54), Mané (88)

Egito: Abdelmoneim (5), Fathi (37)

Escalações:

Senegal: Mendy – Sarr, Koulibaly (cap), Diallo, Ciss – Sarr (Dia 77), Kouyate (Gueye 66), Gueye, N. Mendy, Mané – Diedhiou (Dieng 77)

Técnico: Aliou Cissé

Egito: Abougabal – Ashour, Abdelmoneim, Hamdy, Fetouh – Elneny, Fathi (Lasheen 99), Al-Sulaya (Hassan 59) – Salah (cap), Mohamed (Hamdi 59), Marmoush (Sayed 59)

Técnico: Diaa Al-Sayed

— Todos os campeões da Copa Africana de Nações:

1957: Egito

1959: Egito

1962: Etiópia

1963: Gana

1965: Gana

1968: Congo Kinshasa (RD Congo)

1970: Sudão

1972: Congo Brazzaville

1974: Zaire (RD Congo)

1976: Marrocos

1978: Gana

1980: Nigéria

1982: Gana

1984: Camarões

1986: Egito

1988: Camarões

1990: Argélia

1992: Costa do Marfim

1994: Nigéria

1996: África do Sul

1998: Egito

2000: Camarões

2002: Camarões

2004: Tunísia

2006: Egito

2008: Egito

2010: Egito

2012: Zâmbia

2013: Nigéria

2015: Costa do Marfim

2017: Camarões

2019: Argélia

2022: Senegal

bur-ll/hpa/eba-as-ama/bvo/dr/aam

Saiba mais