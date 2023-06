Senegal, o último teste do Brasil antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/06/2023 - 17:30 Compartilhe

Sem um técnico oficial e sem o lesionado Neymar, o Brasil terá seu último teste antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra o Senegal, de Sadio Mané, nesta terça-feira, em amistoso em Lisboa.

A Seleção Brasileira voltará a ser dirigida por Ramon Menezes, o técnico do sub-20 que comandou os dois jogos da equipe principal após a eliminação no Mundial do Catar-2022.

Sem substituto para Tite, embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sonhe com a contratação do italiano Carlo Ancelotti, Ramon foi o técnico interino na derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em março, em Tânger, e na vitória por 4 a 1 sobre a Guiné, no sábado em Barcelona.

Sob seu comando, a Seleção sofreu com os mesmos problemas que a afligiram durante os seis anos da “era Tite” (2016-22): pouca criatividade e brilho, mas contra os guineenses mostrou poder ofensivo.

“Vamos entrar muito forte contra Senegal, com certeza”, avisou Ramon, sobre o duelo que será disputado no estádio José Alvalade às 16h (horário de Brasília), do Sporting de Portugal.

– À espera de Ancelotti –

As conversas para fechar um acordo com Ancelotti “estão bem encaminhadas” e “as perspectivas são muito positivas”, disse à AFP uma fonte próxima às negociações no Brasil.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garante que até o final do mês haverá um anúncio oficial sobre a possível chegada de Ancelotti, seu “plano A” para substituir Tite.

A mídia brasileira diz que é possível que o técnico do Real Madrid seja apontado como treinador, mas que só assuma em janeiro ou junho de 2024, quando seu contrato com os espanhóis termina.

Caso isso aconteça, a Seleção ficaria sem um técnico oficial nas seis primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para Estados Unidos, México e Canadá-2026.

O Brasil estreia contra Bolívia e Peru em setembro, e depois terá rodadas duplas em outubro (Venezuela e Uruguai) e novembro (Colômbia e Argentina). Em 2024, os primeiros jogos serão em setembro.

“Ajudar a Seleção Brasileira para mim é um prazer e um privilégio. Meu foco agora é o Senegal”, disse Ramon Menezes, que pode continuar como interino até a chegada de um técnico oficial.

– Foco no Senegal –

Concentrado no Senegal, seleção que foi eliminada pela Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Catar-2022, Ramon planeja recuperar os jogadores que tiveram mais minutos na vitória contra Guiné, onde houve atos antirracistas após os vários ataques sofridos por Vinícius Júnior na Espanha.

A Seleção deve manter o time que derrotou Guiné, com Ederson no gol, Marquinhos na zaga, Casemiro no meio e um ataque com Vini e Richarlison.

Rodrygo, que foi titular no sábado, não treinou nesta segunda-feira e, em caso de desfalque, será substituído por Malcom, conforme foi visto no último treino. O goleiro Alisson deve ficar de fora novamente devido a uma pancada na mão esquerda.

Vini e Rodrygo marcaram contra os ‘Elefantes Nacionais’, mas a equipe parece ter sentido falta da criatividade de Neymar, que está afastado dos gramados desde fevereiro devido a uma lesão no tornozelo direito.





“A preparação para a Copa já começa agora para nós. É sempre importante vencer”, disse o capitão Casemiro ao canal SporTV no sábado.

Os ‘Leões’ comandados por Aliou Cissé, campeões africanos em 2021, serão provavelmente um desafio maior que a Guiné (79ª no ranking da Fifa).

Apesar de terem empatado (1-1) com o Benim, no sábado, em jogo das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações, em que sua presença já está assegurada, os senegaleses têm um time mais forte, liderado em campo por Mané, Kalidou Koulibaly e Nico Jackson.

Essa partida ficou marcada pela morte de dois torcedores, após uma avalanche humana no estádio em Cotonou, onde foi disputado o jogo.

Prováveis escalações:

Brasil: Ederson – Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas – Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá – Rodrygo (Malcom), Richarlison, Vinicius Jr. Técnico: Ramon Menezes.

Senegal: Seny Dieng – Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs – Pathé Ciss, Pape Gueye, Krépin Diatta – Ismaila Sarr, Nico Jackson, Sadio Mané. Técnico: Aliou Cissé.

