Senegal conquista título da Copa Africana de Nações

O duelo entre estrelas do Liverpool na decisão da Copa Africana de Nações terminou melhor para o senegalês Sadio Mané, que foi decisivo na vitória por 4 a 2, na disputa de pênaltis, sobre o Egito de Mohamed Salah, neste domingo (6) no estádio Olembe, em Yaoundé (Camarões).

Porém, Mané não começou bem a final, pois desperdiçou uma cobrança de pênalti logo aos 7 minutos de partida. Depois, o placar permaneceu inalterado no restante do tempo regulamentar e na prorrogação.

Na disputa de pênaltis, Senegal contou com a ótima atuação do goleiro Mendy, do Chelsea, que defendeu duas cobranças. E coube a Mané cobrar o pênalti que confirmou o primeiro título da Copa Africana de Nações do seu país.

