Senar diz que cortes na arrecadação prejudicam produtores rurais

Brasília 1 – O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, divulgou nota na qual afirma que as capacitações de educação profissional, as atividades de promoção social e a Assistência Técnica e Gerencial prestadas aos produtores rurais de todo o País serão afetadas com os cortes nas contribuições ao Sistema S. O governo editou na terça-feira, 31, a Medida Provisória (MP) 932, que reduziu pelos próximos três meses as alíquotas de contribuição para as entidades que formam o Sistema S.

“Com esse corte, teremos que suspender as atividades, encerrar as matrículas em todas as ações de educação, parar a capacitação de técnico e tomar outras medidas para avaliar os impactos”, disse Carrara. “As ações do Senar impactam 3 milhões de pessoas todos os anos. Não existe uma estrutura capilarizada como a nossa, que chega em todas as parte do País”, enfatiza. “A maior parte da nossa base de contribuição é sobre a comercialização. Em que pese a safra estar maior, a comercialização e a economia no país, principalmente as vendas internas, estão em decréscimo. Só com o desaquecimento da economia já teríamos uma perda de arrecadação em torno de 30%.”

Segundo ele, a estimativa é de que, com o corte que consta na medida provisória, o Senar terá “um impacto de mais de 70% na arrecadação no decorrer do ano”.

O Senar diz que em 28 anos de atuação atendeu gratuitamente mais de 78 milhões de pessoas do meio rural por meio de capacitações de educação profissional, ações de promoção social e assistência técnica e gerencial. Em 2019, foram capacitados 735.454 produtores e trabalhadores rurais em 300 ocupações profissionais do campo.