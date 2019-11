Senai tem programa na Baixada

O mercado de trabalho não para de evoluir, e cada vez mais influenciado pela indústria 4.0. Por isso, pensando em quem deseja se preparar para o futuro, em 21 e 22 de novembro acontece o Mundo Senai. As 26 unidades da Firjan SENAI do estado do Rio abrem as portas à população para oferecer gratuitamente palestras, oficinas, workshops e visitas guiadas, que vão demonstrar as práticas das profissões industriais e suas oportunidades. O evento ocorre simultaneamente em todo o país.

Só na Região Metropolitana do Rio são 12 unidades: sete na capital, três na Baixada e duas no Leste. A programação, temas e horários das palestras variam de acordo com a unidade. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.firjansenai.com.br/mundosenai.