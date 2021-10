SENAI e CTG Brasil inauguram Habitat de Inovação em Natal

O Habitat de Inovação do SENAI no Rio Grande do Norte (SENAI-RN) foi oficialmente inaugurado nesta quinta-feira (14) em Natal, com a instalação da primeira gigante do setor de energia – a CTG Brasil – e o lançamento da maior Chamada Pública do país para apoio a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) em hidrogênio verde, o chamado “combustível do futuro”.

Coordenada pelo SENAI-RN, por meio do Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER), a ação tem como objetivo impulsionar soluções em energia limpa com foco na produção, armazenamento, distribuição e novas fontes, mas também em outras áreas que fazem parte da cadeia de hidrogênio verde, como mobilidade, indústrias e agricultura. O ISI-ER vai atuar na estruturação e curadoria dos projetos recebidos de acordo com o edital. Os projetos terão prazo máximo de execução de 36 meses, a partir da assinatura do Contrato de Desenvolvimento de Trabalho Técnico e Científico.

O lançamento da Chamada foi realizado durante inauguração do Habitat de Inovação do SENAI-RN, com a instalação do primeiro espaço de inovação da CTG Brasil na região Nordeste. A empresa conta ainda com o CTG Brasil Innovation Hub em São Paulo, outro fruto de parceria com o SENAI.

O Habitat de Inovação é um ambiente colaborativo dentro do Hub de Inovação e Tecnologia (HIT) do SENAI-RN para relacionamento com as indústrias. Oferece espaço físico para escritórios de empresas dos setores de energia e do gás vinculados ao Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER), com acesso à infraestrutura compartilhada e à equipe especializada, co-criação de soluções personalizadas em Pesquisa & Desenvolvimento, consultoria e metrologia, além de segurança jurídica.

O presidente do Sistema FIERN e do Conselho Regional do SENAI-RN, Amaro Sales de Araújo, destacou que a chegada da CTG Brasil como primeira parceira significa reforço à busca de soluções para enfrentamento de um grande problema para todos os países, que é a oferta de energia em volume e patamar de custos que possibilitem a competitividade.

“Trazer um parceiro como a CTG Brasil que é líder mundial nessa área é um encaixe perfeito com a preocupação do nosso ISI-ER, que é trazer para a indústria nacional soluções na área”, disse ele, destacando também o que chamou de “aliança do Sistema FIERN com o governo do estado” nesse contexto.

A instalação da CTG Brasil no Habitat de Inovação do SENAI-RN faz parte de uma grande parceria da empresa com o SENAI para impulsionar o fortalecimento de pesquisas e projetos em inovação com foco no setor elétrico brasileiro – e, segundo a companhia, irá auxiliar na busca de parcerias com empresas, instituições e startups no Brasil e, posteriormente, pode colaborar para viabilizar parcerias internacionais.

Saiba mais