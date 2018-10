Senadores eleitos em 2018; confira a lista

Confira a seguir a lista dos senadores eleitos nestas eleições de 2018.

Acre (AC)

Sérgio Petecão (PSD)

Márcio Bittar (MDB)

Alagoas (AL)

Rodrigo Cunha (PSDB)

Renan Calheiros (MDB)

Amapá (AP)

Randolfe (Rede)

Lucas Barreto (PTB)

Amazonas (AM)

Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)

Bahia (BA)

Jaques Wagner (PT)

Ângelo Coronel (PSD)

Ceará (CE)

Cid Ferreira Gomes (PDT)

Eduardo Girão (PROS)

Distrito Federal (DF)

Leila do Vôlei (PSB)

Izalci (PSDB)

Espírito Santo (ES)

Fabiano Contarato (Rede)

Marcos Do Val (PPS)

Goiás (GO)

Vanderlan (PP)

Jorge Kajuru (PRP)

Maranhão (MA)

Weverton Rocha (PDT)

Eliziane Gama (PPS)

Mato Grosso (MT)

Selma Arruda (PSL)

Jayme Campos (DEM)

Mato Grosso do Sul (MS)

Nelsinho Trad (PTB)

Soraya Thronicke (PSL)

Minas Gerais (MG)

Rodrigo Pacheco (DEM)

Carlos Viana (PHS)

Pará (PA)

Jader Barbalho (MDB)

Zequinha Marinho (PSC)

Paraíba (PB)

Veneziano Vital do Rêgo (PSB)

Daniella Ribeiro (PP)

Paraná (PR)

Professor Oriovisto Guimarães (Podemos)

Flavio Arns (Rede)

Pernambuco (PE)

Humberto Costa (PT)

Jarbas Vasconcelos (MDB)

Piauí (PI)

Ciro Nogueira (PP)

Marcelo Castro (MDB)

Rio de Janeiro (RJ)

Flávio Bolsonaro (PSL)

Arolde de Oliveira (PSD)

Rio Grande do Norte (RN)

Capitão Styvenson (Rede)

Dra. Zenaide Maia (PHS)

Rio Grande do Sul (RS)

Luis Carlos Heinze (PP)

Paulo Paim (PT)

Rondônia (RO)

Marcos Rogério (DEM)

Confúcio Moura (MDB)

Roraima (RR)

Chico Rodrigues (DEM)

Mecias de Jesus (PRB)

Santa Catarina (SC)

Esperidião Amin (PP)

Jorginho Mello (PR)

São Paulo (SP)

Major Olímpio (PSL)

Mara Grabrilli (PSDB)

Sergipe (SE)

Alessandro Vieira (Rede)

Rogério Carvalho (PT)

Tocantins (TO)

Eduardo Gomes (SD)

Iarajá (PSD)

Além destes, há 27 senadores já eleitos e com mandatos até 2022. São eles:

Alvaro Dias (Podemos) PR

Antonio Anastasia (PSDB) MG

Dário Berger (MDB) SC

Davi Alcolumbre (DEM) AP

Fátima Bezerra (PT) RN

Fernando Bezerra Coelho (MDB) PE

Fernando Collor (PTC) AL

Gladson Cameli (PP) AC

José Amauri (Podemos) PI

José Maranhão (MDB) PB

José Serra (PSDB) SP

Kátia Abreu (PDT) TO

Lasier Martins (PSD) RS

Maria do Carmo Alves (DEM) SE

Omar Aziz (PSD) AM 2

Otto Alencar (PSD) BA

Paulo Rocha (PT) PA

Reguffe S/Partido DF

Roberto Rocha (PSDB) MA

Romário (Podemos) RJ

Ronaldo Caiado (DEM) GO

Rose de Freitas (Podemos) ES

Simone Tebet (MDB) MS

Tasso Jereissati (PSDB) CE

Telmário Mota (PTB) RR

Wellington Fagundes (PR) MT