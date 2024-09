Senadores democratas pedem que Fed corte juros em 75 pb nos EUA, em carta enviada a Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 14:19 Para compartilhar:

Três senadores democratas dos Estados Unidos pediram que o Federal Reserve (Fed) corte as taxas de juros em 75 pontos-base (pb) na decisão desta quarta-feira, em carta enviada nesta segunda-feira, 16, ao presidente do BC norte-americano, Jerome Powell. O documento é assinado pela senadora Elizabeth Warren e pelos senadores Sheldon Whitehouse e John Hickenlooper.

“Há meses, pedimos que o Fed corte as taxas de juros”, afirmam os senadores na carta, alegando que o nível restritivo da política monetária não está “endereçando efetivamente” os catalisadores da inflação – como custos de moradias.

As autoridades dos EUA acrescentam que “claramente” chegou a hora de reduzir as taxas, diante da desaceleração dos preços e de dados indicando o arrefecimento o emprego no país.

Os senadores temem que o Federal Reserve esteja atrás da curva para iniciar o relaxamento da política monetária, o que justificaria um início mais agressivo dos cortes, baixando a taxa dos Fed funds para o nível de 4,5% a 4,75% em setembro. “Se o Fed for muito cauteloso, colocará nossa economia desnecessariamente rumo à recessão”, concluem.