Senadora americana teme que aperto monetário do Fed cause recessão e desemprego

Estadão Conteúdo 28/08/2022 - 15:57 Compartilhe

A senadora democrata Elizabeth Warren, dos Estados Unidos, afirmou neste domingo, 28, estar “muito preocupada” de que as medidas tomadas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para conter a inflação levem o país a uma recessão. Para Warren, o resultado da elevação da taxa de juros será “milhões de pessoas sem emprego”.

A declaração de Warren foi feita no programa “State of Union“, da CNN, neste domingo, em resposta às sinalizações de aperto monetário do BC americano feitas no Simpósio de Jackson Hole. Em aguardado discurso na sexta-feira, 26, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que seu compromisso com a estabilidade de preços é “incondicional”, mesmo que o aperto cause “alguma dor” para famílias e empresas nos Estados Unidos.

“Quero traduzir o que Jerome Powell disse. O que ele chama de alguma dor significa deixar as pessoas sem trabalho e fechar pequenos negócios, pois o custo do dinheiro aumenta conforme as taxas de juros sobem”, afirmou Warren. “Sabe o que é pior que preços elevados e uma economia forte? São os preços elevados e milhões de pessoas sem emprego. Estou muito preocupada que o Fed vai levar a economia a uma recessão”, acrescentou.

Warren avalia que a inflação com a qual os Estados Unidos estão lidando vem de uma soma de fatores como consequência econômicas por conta do coronavírus, problemas nas cadeias de suprimentos pelo mundo, elevação no custo energético devido à guerra na Ucrânia e empresas “engajadas em manipulação de preços”. “Não há nada em aumentar as taxas de juros, nada na maleta de ferramentas de Jerome Powell que lida diretamente com esses fatores, e ele admitiu isso em audiências no Congresso quando perguntei a ele”, disse a senadora.