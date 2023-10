Senador que foi ex-ministro de Bolsonaro critica Lula e Haddad por meta fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 15:06 Para compartilhar:

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e presidente nacional do PP, criticou nesta terça-feira, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela discussão da revisão da meta fiscal. Em nota às bancadas do partido na Câmara e no Senado, Ciro chamou a discussão de “completa traição” e ainda reclamou do fato de a discussão ter sido feita por meio da imprensa, e não diretamente com os parlamentares, que aprovaram no arcabouço fiscal.

Ciro Nogueira inicia a nota dizendo ter um “profundo sentimento de traição” do governo Lula por causa da discussão sobre revisar a meta fiscal do ano que vem. O presidente do PP cita que sua legenda apoiou e encabeçou as medidas econômicas do governo, como o próprio arcabouço fiscal e a reforma tributária.

“Depois de apenas dois meses da promulgação da Lei do Marco Fiscal, o Presidente da República vem a público para desacreditá-lo. Sem sequer tratar do tema com o Congresso”, afirmou Ciro.

As críticas não ficaram restritas ao presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem demonstrado apoio à manutenção da meta de zerar o déficit público no ano que vem, também foi alvo do ataque de Ciro Nogueira.

“Como se não bastasse somente o presidente da República, o ministro da Fazenda, que outrora criticava ferozmente o teto de gastos e se apresentava como o fiel da balança do ponto de vista fiscal, agora se esquiva de repetir o compromisso que fez durante a aprovação do Novo Marco Fiscal. Não cumprir a meta fiscal, que o próprio governo propôs, além de desrespeitar as duas Casas Legislativas que discutiram e aprovaram o marco fiscal, é também colocar em dúvida a condução da política fiscal do País”, afirmou o senador.

Em um recado direto aos congressistas do PP, Ciro Nogueira ainda questiona o fato de a discussão sobre a revisão da meta fiscal não ter sido feita diretamente em conversas dos articuladores do governo com os parlamentares, que foram os responsáveis por aprovar o arcabouço fiscal. “O Executivo entende ser necessário a alteração da meta, porém, escolhe a imprensa para comunicar o tema ao Congresso? É isso mesmo? É esse tipo de tratamento que deve ser dado ao Congresso?”, questionou.

Presidente da legenda, Ciro Nogueira é a principal voz de oposição ao governo Lula no PP.

Apesar disso, o partido se aproximou do Palácio do Planalto e indicou o deputado André Fufuca para ser ministro do Esporte, o que faz com que o governo conte, agora, com o PP como um partido de sua base de apoio.

