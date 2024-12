Senador que emplacou retirada de refrigerantes do imposto do pecado favoreceu a própria empresa

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho - https://istoe.com.br/author/joao/ 12/12/2024 - 19:23 Para compartilhar:

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) foi responsável por emplacar uma emenda que favorece a própria empresa na regulamentação da reforma tributária. O texto foi aprovado pelo plenário do Senado nesta quinta-feira, 12.

Cardoso conseguiu a aprovação de uma emenda que retira bebidas açucaradas, especialmente os refrigerantes, do imposto do pecado. O parlamentar é dono da Cicopal, empresa do ramo de alimentos e bebidas, com sede em Goiás.

Em nota, o senador negou o conflito de interesse e disse que a medida visa melhorar a tributação para o setor como todo. Ele afirma o respaldo de outros parlamentares da base e da oposição sobre o tema.

O senador também disse ter protocolado emendas de outros setores, como siderúrgicas, e que dez foram acatadas pelo relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Mesmo com o lobby de Cardoso, parlamentares afirmaram ao site IstoÉ haver grandes chances da proposta ser derrubada na Câmara dos Deputados. O texto segue para o Salão Verde, onde deve ser votado nesta sexta-feira, 13.