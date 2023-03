Coluna do Mazzini 19/03/2023 - 12:56 Compartilhe

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Lula da Silva, estão numa sinuca de bico a partir de hoje. Com os ataques ininterruptos de bandidos a residências, cidadãos, comércio, órgãos públicos e veículos nas ruas de Natal e 38 cidades do Rio Grande do Norte – ordenados diretamente da cadeia – o senador Rogério Marinho (PL-RN) protocolou na Casa o Ofício nº 12/2023 solicitando a intervenção federal na Segurança Pública no Estado.







Marinho, ex-ministro do Governo de Jair Bolsonaro, elenca no documento fatos notórios desde o início do ataque no último dia 14 de março, e argumenta que o Estado recorreu à Força Nacional de Segurança, sem sucesso, e perdeu o controle da situação.

O Estado é comandado pela petista Fátima Bezerra, aliada do presidente Lula. Em Brasília, pelos ataques à sede dos Três Poderes, o Governo federal decretou intervenção e o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador Ibaneis Rocha, que retomou o cargo há dias.

A despeito do pedido do senador Marinho, o presidente Pacheco encaminhou ao Palácio do Planalto requerimento anterior, do senador Styvenson Valentim, que pediu a presença das Forças Armadas nas ruas de Natal.

“Encaminhei ao presidente Lula ofício para análise de eventual uso das Forças Armadas no estado do Rio Grande do Norte, em razão da crise de segurança pública, cujos detalhes foram elencados pelo senador. Reconheço o notável empenho das forças de segurança do estado e Nacional neste momento, às quais se podem somar as Forças Armadas, a critério do presidente da República. O importante é garantir a paz no Estado o mais rapidamente possível”, argumenta Pacheco.

Veja abaixo a íntegra do Ofício nº 12/2023:

Senador pede intervenção federal na Segurança do RN





