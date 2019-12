Senador paraguaio é cassado após pedir morte de brasileiros

ASSUNÇÃO, 29 NOV (ANSA) – Um senador paraguaio que tinha incitado a violência e pedido a morte de “pelo menos 100 mil brasileiros” teve o mandato cassado nesta quinta-feira (28). O senador Paraguayo Cubas Colomés tinha gerado polêmico na segunda-feira (25), em um vídeo postados nas redes sociais no qual aparecia em uma estrada de Minga Porá, na fronteira entre Brasil e Paraguai, perto de um caminhão carregado de madeira.

“Bandidos brasileiros, bandidos! Invasores! Agora desflorestando o país”, grita o parlamentar nas imagens. “Tem que matar aqui ao menos 100 mil brasileiros bandidos”, afirma o senador, que pertence ao partido nacionalista de direita Movimento Cruzada Nacional.

Em repúdio, com 23 votos a favor, três abstenções, um voto contrário e 18 ausências, o Senado do Paraguai decidiu cassar o mandato do político na tarde de ontem.

“O parlamentar utilizou sua posição para cometer reiteradas condutas que não correspondem a um representante nacional”, ressaltou a ata da sessão. (ANSA)