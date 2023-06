Senador Marcos do Val se licencia do cargo e deixa CPMI de 8 de janeiro

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 21/06/2023 - 15:51 Compartilhe

Depois de ser alvo da Polícia Federal no dia 15 de junho, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) se licenciou do cargo e deixou também a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos de 8 de janeiro. Ele será substituído pelo senador Marcos Rogério (PL-RO).

Segundo Do Val, o fato ocorreu após ele passar mal na noite desta terça-feira (20) em seu gabinete e ser atendido pelo serviço médico do Senado Federal.

“Na ocasião, foi aconselhado pela junta médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde”, afirmou a assessoria do senador em nota.

E completa: “a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada”.

Marcos do Val afirmou que vai buscar restabelecer a sua saúde o mais breve possível, para voltar às atividades parlamentares. Ainda não há um diagnóstico sobre o que ocorreu ou mesmo sobre a saúde do senador.

