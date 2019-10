Senador Marcos do Val está na UTI após problemas cardíacos

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi internado no Espírito Santo após problemas no coração na terça-feira (1°). Segundo a assessoria do parlamentar, Val teve uma isquemia no coração e também está com uma alteração no tamanho do coração.

O senador, de 48 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Vitória Apart Hospital e deve realizar novos exames nesta quarta-feira (2). Ainda segundo nota divulgada pela assessoria, os problemas cardíacos teriam sido motivados por estresse.

O coordenador da Unidade Coronariana, o cardiologista Jorge Gadioli, informou que o senador encontra-se clinicamente estável, mas só deve receber alta nos próximos dias.