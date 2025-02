‘Senador frouxo’: Paes e Flávio Bolsonaro trocam farpas em nova discussão nas redes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) continuaram na manhã desta sexta-feira, 14, a discussão iniciada pelos dois na quinta-feira, 13.

Após um bate boca sobre a segurança pública do Rio de Janeiro, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro resolveu questionar o prefeito sobre a qualidade do serviço de saúde do município.

“Pergunta para o carioca se ele prefere médico na UPA e fim da fila de 80 mil cariocas esperando cirurgia de catarata ou show da Lady Gaga”, escreveu o parlamentar.

O prefeito rebateu Flávio, chamando o senador de “frouxo”. “Como é que é? Os cariocas acabaram de me eleger pela 4ª vez em primeiro turno contra o seu candidato. Pergunta já foi feita e respondida, filhinho de papai!”, afirmou Paes.