Senador dos EUA diz à AFP que número de vítimas civis em Gaza é ‘alto demais’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 23:32 Para compartilhar:

Um senador dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira (8) que é “vital” para Israel realizar uma ofensiva mais direcionada contra o Hamas na Faixa de Gaza para limitar as vítimas civis.

Chris Murphy, um democrata no influente Comitê de Relações Exteriores do Senado, enfatizou que Israel tem todo o direito de se defender da agressão e que ele se opõe a um cessar-fogo, pois isso daria tempo ao Hamas, o grupo islâmico responsável pelos ataques contra Israel, para “se reorganizar”.

No entanto, “estou preocupado que, se a estratégia de Israel e o objetivo final forem derrotar o Hamas, então esse número de vítimas civis, que certamente tem um custo moral, também tem um custo estratégico”, disse ele em uma entrevista à AFP.

“Acho que o número de mortes de civis é alto demais, e uma abordagem mais cirúrgica seria importante e vital”, afirmou Murphy, acrescentando que Israel “deveria direcionar os ataques talvez mais com forças terrestres do que com ataques aéreos”.

Israel está em uma missão para destruir o Hamas depois que militantes do grupo palestino atacaram Israel há um mês, matando cerca de 1.400 pessoas, principalmente civis, de acordo com autoridades israelenses.

Os bombardeios incessantes do exército e a invasão terrestre de Gaza em resposta mataram mais de 10.600 pessoas, também em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino controlado pelo Hamas.

Murphy e mais de 20 de seus colegas enviaram uma carta nesta quarta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também democrata, pedindo a Israel que “cumpra as leis da guerra”, incluindo a proteção de civis.

Eles também instaram Israel a “aprender com os erros que os Estados Unidos cometeram em nossa luta contra o terrorismo” duas décadas atrás.

– ‘Criando muitos terroristas’ –

Evitar vítimas civis desnecessárias é crucial, disse Murphy. Mas o Hamas também é culpado, segundo ele, porque o grupo está “se escondendo sob instituições civis, escondendo-se em hospitais, escolas e mesquitas”.

No entanto, uma resposta que não limite as mortes de civis pode criar problemas desastrosos após a guerra.

“Os Estados Unidos têm muita experiência em combater grupos terroristas como o Hamas”, segundo Murphy.

“O que aprendemos é que quando você é muito permissivo em relação às mortes de civis, acaba fornecendo material de propaganda aos recrutadores terroristas e acaba matando muitos terroristas, mas também acaba criando muitos terroristas”, disse Murphy.

Mas o senador, que é do pequeno estado de Connecticut, no nordeste do país, se opõe a um cessar-fogo, assim como Biden.

“O Hamas deixou muito claro que está determinado a atacar Israel novamente e destruir todos os judeus que encontrar”, disse Murphy. “Um cessar-fogo permitiria que o Hamas se reorganizasse e começasse a preparar seu próximo ataque aos civis israelenses.”

Com um ano para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, há uma preocupação entre alguns democratas de que Biden e o partido possam perder o apoio de jovens, árabes-americanos e da minoria muçulmana do país.

Os Estados Unidos foram palco neste fim de semana de várias manifestações a favor de um cessar-fogo em Gaza, com alguns participantes segurando cartazes com a inscrição “Genocídio Joe, Você Perdeu Meu Voto”.





“Eu não acho que você pode se preocupar com eleições quando está tomando decisões-chave sobre política externa e guerra e paz”, disse Murphy.

cjc-mlm/tjj/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias