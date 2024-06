Senador Coronel defende a ‘taxa das blusinhas’ para blindar produção nacional

Coluna do Mazzini 08/06/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Por Caroline Purificação, repórter da Coluna

A taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 tem causado insatisfação em diferentes setores, em especial para os consumidores. Para o senador Ângelo Coronel, o assunto é delicado, porém necessário.

“Não podemos hoje matar o setor de varejo e favorecer essas plataformas chinesas…E eu pergunto: Quem vai empregar os funcionários das pequenas e médias empresas de varejo?” comentou nesta sexta-feira (7), em sua participação num painel do 3º Fórum Esfera Brasil

Atualmente, os pequenos negócios geram 95% dos empregos, e muitos deles, segundo dados de associações, são fornecedores de grandes redes nacionais e estrangeiras que aqui atuam. Um setor atingido em cheio pelo mercado online do varejo chinês, com distribuição no Brasil sem impostos.

As consequências da Reforma Tributária no setor da saúde renderam assunto também no painel com participação do empreendedor Bruno Ferrari, controlador da Oncoclínicas, sobre os custos dos medicamentos de combate ao câncer. “Cobrar imposto para medicamentos de câncer é o fim da picada”, comentou Ferrari.

O 3º Fórum Esfera Brasil, realizado no Hotel Jequitimar, no Guarujá (SP), começou nessa sexta com intensa programação em painéis de diferentes assuntos até este sábado.