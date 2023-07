Senador Contarato processará André Valadão por incitar violência contra população LGBTQIA+

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 16:26 Compartilhe

O senador Fabiano Contarato (PT) publicou na sua conta do Twitter nesta segunda-feira, 3, que irá processar criminalmente o pastor evangélico bolsonarista André Valadão por incitar a violência e manipular a fé.

Diante dos atos de Valadão, que incentivou evangélicos a matarem pessoas LGBTQIA+ durante culto, o senador afirmou na rede social: “Por tudo que sou, pelo que acredito, pela minha família e por tudo que espero para a sociedade, não posso me calar diante do crime praticado por André Valadão. Vamos representar criminalmente para que ele responda por manipular a fé e incitar a violência. Em um país onde tanto se mata LGBTQIA+, André Valadão não pode falar em nome de Deus. Deus é união, amor, respeito e tantos sentimentos bons, jamais um incentivador de discurso de ódio e de assassinatos em massa”.

Por tudo que sou, pelo que acredito, pela minha família e por tudo que espero para a sociedade, não posso me calar diante do crime praticado por André Valadão. Vamos representar criminalmente para que ele responda por manipular a fé e incitar a violênciahttps://t.co/CHWPogZI3x — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) July 3, 2023

No domingo, 2, o pastor fez novos ataques à população LGBT+ durante culto transmitido ao vivo, insinuando que evangélicos deveriam matar pessoas LGBTQIA+. Durante a transmissão intitulada “teoria da conspiração” feita pela Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos, Valadão disse: “Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: Pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais”. “Ele diz, ‘já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”, falou o líder religioso.

Ao final do culto ele retoma a frase e incita claramente os fiéis a agirem: “Não entendeu o que eu disse? Agora, tá com vocês! Deus deixou o trabalho sujo para nós”.

