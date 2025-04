Senador americano protesta contra política de Trump em discurso de mais de 18 horas

Um senador democrata começou um discurso irritado contra as “ações inconstitucionais” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no final da noite de segunda-feira (31) e mais de 18 horas depois ainda não terminou.

Para manter a vez da fala, Cory Booker nem sequer pode ir ao banheiro. Sua resistência lembrou a famosa cena do filme de 1939, de Frank Capra, “A Mulher Faz o Homem”.

O discurso maratonista de Booker não impede que o Partido Republicano, majoritário no Senado, realize votações, mas é inspirador para os democratas, cuja oposição ao governo é até agora bastante morna.

“Levanto-me esta noite porque sinceramente acredito que nosso país está em crise”, disse o legislador por Nova Jersey no início do discurso. “Estes não são tempos normais nos Estados Unidos”, acrescentou Booker, de 55 anos, com a voz embargada.

Este ex-candidato presidencial tomou a palavra na Câmara Alta às 19h locais (20h no horário de Brasília) de segunda-feira e continua discursando nesta terça-feira.

Por horas e horas, atacou as políticas radicais de cortes de gastos de Trump, que levaram seu principal assessor, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a eliminar programas governamentais sem o consentimento do Congresso.

Além disso, estima que Trump coloca em perigo a própria democracia americana ao acumular cada vez mais poder.

“Americanos de todas as origens passam por dificuldades desnecessárias”, queixou-se. E algumas instituições “que são únicas em nosso país” são atacadas “de maneira imprudente, e eu diria até inconstitucional”, afirmou.

“Em apenas 71 dias, o presidente dos Estados Unidos causou muitos danos à segurança dos americanos, à estabilidade financeira e às bases da nossa democracia”, argumentou.

Como seu discurso não ocorreu durante a votação de um projeto de lei, tecnicamente não é um boicote ou obstrução. Mas é a primeira vez durante o mandato de Trump que os democratas bloqueiam de alguma forma o Senado.

Os congressistas democratas, em minoria tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, buscam uma forma de combater os esforços de Trump para reduzir o tamanho do governo, aumentar as deportações de migrantes e desmontar grande parte das normas políticas do país.

“Só quero te agradecer por manter a vigília por este país a noite toda”, disse o senador Raphael Warnock a Booker no plenário.

Cory Booker passou horas criticando as políticas do presidente, mas também recitou poesia, falou de esportes e respondeu perguntas de seus colegas.

Na mais recente parte de seu enorme discurso, Booker fala do medo de que Trump desmonte a seguridade social. “Eu lhes digo que vou lutar por” esse tema, assegurou Booker.

Também pediu aos congressistas que se unam para bloquear algumas das decisões mais agressivas de Trump.

“Este não é um momento partidário, é um momento moral (…) Não é um momento de esquerda ou direita, é um momento de certo ou errado”, acrescentou.

“Como podem concordar em cortar 800 bilhões de dólares de Medicaid apenas para cortes de impostos (…) que vão desproporcionalmente para os mais ricos?”, perguntou aos republicanos sobre o seguro de saúde oferecido a milhões de americanos de baixa renda.

Se forem conservadores cristãos, como podem “fazer mal aos fracos para beneficiar os ricos e poderosos?”, lançou. “Todos temos que nos levantar e dizer ‘Não’.”

mlm/erl/mr/ic/aa