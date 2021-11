Senado pode convocar Aras para falar sobre investigações da CPI

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta segunda-feira (22) que o Senado pode convocar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para dar explicações sobre o andamento das investigações da CPI.

“Ainda esta semana deveremos aprovar requerimento para que o Sr. procurador-geral da República venha ao Senado. Já faz um mês que entregamos o relatório da CPI sobre as pessoas que tem foro privilegiado, sobretudo o presidente. Queremos respostas”, escreveu Randolfe em seu Twitter.

A PGR abriu em outubro uma apuração liminar para analisar o relatório final da comissão entregue no dia 27 do mesmo mês nas mãos de Aras. Na ocasião, estavam presentes o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), o vice, Randolfe, e o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), além de outros seis senadores.

Aziz e Randolfe também entregaram nessa segunda o relatório no Ministério Público do Amazonas.

“Nós não esqueceremos. As ações e omissões do governo federal não podem ser repetidas, por isso temos cumprido uma agenda de entrega do relatório da CPI da Pandemia nos órgãos competentes. (…) Nosso trabalho é para que essa tragédia não volte a acontecer. As mais de 600 mil mortes não serão engavetadas”, escreveu o presidente da CPI no Twitter.

