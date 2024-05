Senado não deve seguir prazo e taxação da Shein deve ficar para a próxima semana

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 29/05/2024 - 13:14 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira, 29, que o projeto que taxação da Shein e Shopee, além do PL Mover devem ficar a próxima semana. A declaração foi dada em conversa com jornalistas.

Governo fecha acordo e alíquota para compras internacionais fica em 20%

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 28, e prevê a cobrança de 20% de imposto sobre compras internacionais de até US$ 50. O relator do projeto será o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

A MP que trata do Mover, porém, caduca na sexta-feira, 31. Pacheco garante que irá ajustar a caducagem da MP no texto discutido pelo Senado.

No projeto aprovado pela Câmara, além dos benefícios para empresas que produzem carros elétricos, os deputados incluíram a taxação de 20% sobre compras em aplicativos como Shein e Shopee. A medida é uma demanda de Arthur Lira (Progressistas-AL), após cobranças dos setores varejista e têxtil.

Rodrigo Pacheco afirmou que a cobrança será discutida pelos senadores, bem como trechos do PL do Mover aprovados pelos deputados. Caso o texto seja alterado, o projeto deve retornar à Câmara.