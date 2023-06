Senado marca sabatina de Zanin para a próxima semana, dia 21

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 17:07 Compartilhe

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça, confirmou que a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) ocorrerá na próxima quarta-feira (21).

Vale ressaltar que Zanin vai ocupar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou.

+ STF reverte para 3×1 placar contra instituições financeiras em ação de PIS/Cofins

+ STF voltará a analisar piso nacional da enfermagem nas próximas sessões

Alcolumbre disse ainda que o relator da indicação será o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Depois da sabatina na CCJ, a indicação de Zanin deve seguir para votação no Plenário do Senado na mesma data. A aprovação precisa de no mínimo 41 votos a favor.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias