Senado italiano aprova proibição de carne sintética

ROMA, 19 JUL (ANSA) – O Senado da Itália aprovou nesta quarta-feira (19) um projeto de lei que proíbe a produção de carne artificial, por 93 votos a 28, com 33 abstenções.

O texto, que também se aplica a outros alimentos fabricados em laboratório, agora será analisado pela Câmara.

Esse tipo de carne, também chamada de sintética, cultivada, carne de laboratório ou carne de cultura, é produzida pela reprodução in vitro de células de animais – o produto final, portanto, não requer criação e abate de gado.

O ministro da Agricultura, Soberania alimentar e Florestas da Itália, Francesco Lollobrigida, comemorou a decisão: “Isso nos coloca na vanguarda do mundo. Somos o primeiro país a vetar a venda, importação e produção de comida sintética. Mais um passo fundamental na única direção que o governo Meloni conhece: a do interesse nacional. Em frente assim, pela Itália”.

O texto aplica as mesmas restrições a quaisquer produtos “constituídos, isolados ou produzidos a partir de culturas celulares ou tecidos derivados de animais vertebrados para o emprego na preparação de alimentos, bebidas e rações”.

Entre os argumentos dos senadores do governo para aprovar o projeto está o da falta de estudos sobre a segurança do produto.

“Um relatório da OMS [Organização Mundial da Saúde] cita a necessidade de dar atenção aos componentes usados nos biorreatores, como hormônios, e sobre o modo como as moléculas podem interferir com o metabolismo. É oportuno estudar mais e, enquanto isso, vetar a circulação”, disse o parlamentar da sigla governista Irmãos da Itália (FdI), Marco Scurria.

A união entre os partidos de centro Ação e Itália Viva se dividiu sobre a questão.

“O Ação vai se abster porque não há certezas sobre o veto à pesquisa. Itália Viva vê a possibilidade de proteger a pesquisa italiana, o Made in Italy, os agricultores e mais de 600 mil criadores de gado italiano”, declarou a senadora Silvia Fregolent .

Já a oposição levantou acusações de negacionismo e interdição do debate científico. “Enquanto o mundo todo poderá pesquisar, a Itália diz um seco ‘não’ ideológico. Fazemos em nome da defesa do Made in Italy. Mas talvez seja o contrário, destruímos a possibilidade de existência de um empreendimento italiano no setor”, disse a senadora do Partido Democrático (PD) Ylenia Zambito. (ANSA).

