Senado EUA aprova ajuda de US$ 480 bi a PMEs e combate à COVID-19

O Senado americano aprovou por unanimidade um novo plano de ajuda de quase meio trilhão de dólares para apoiar pequenas e médias empresas (PMEs) afetadas pela crise do novo coronavírus, ajudar hospitais e reforçar os testes de diagnóstico.

Apoiado pelo presidente Donald Trump, o novo plano inclui, entre outros, 75 bilhões de dólares em ajudas para hospitais, 25 bilhões de dólares para testes de diagnósticos do coronavírus e 60 bilhões de dólares para empréstimos a agricultores e pecuaristas. O montante total do pacote é de 480 bilhões de dólares.

O plano será enviado à Câmara de Representantes durante a semana antes de ser promulgado pelo presidente.

Há uma semana, Trump pediu ao Congresso que aprovasse rapidamente o projeto, depois que um primeiro programa de apoio esgotou seus recursos, após favorecer mais de 1,6 milhão de empresas.

O programa visa a apoiar uma economia que naufraga, em meio a esforços para conter a pandemia da COVID-19, que já matou mais de 43.000 americanos e deixou 22 milhões sem trabalho.

No fim do mês passado, em meio ao fechamento obrigatório de lojas, restaurantes, estabelecimentos comerciais e várias outras empresas por causa da pandemia, o governo lançou o programa para injetar 350 bilhões de dólares em créditos para que as empresas mantivessem os salários de seus funcionários.

Os bancos canalizaram os pedidos e os recursos do programa terminaram rapidamente.

Os republicanos queriam aprovar exclusivamente uma injeção ao programa de pequenas empresas, mas os democratas lutaram e conseguiram incluir recursos para hospitais e para testes para a COVID-19.

No entanto, o acordo deixou de lado uma demanda-chave dos democratas: fundos adicionais para os governos estatuais e municipais que lutam contra a pandemia.

Trump disse querer que estes recursos sejam incluídos na “próxima iniciativa legislativa”.