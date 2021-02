Senado encerra tramitação de marco do setor elétrico e envia projeto à Câmara

O Senado encerrou a tramitação do novo marco do setor elétrico (PLS 232) e enviou o projeto para a Câmara dos Deputados. O projeto havia sido aprovado na Comissão de Infraestrutura no ano passado, mas estava travado no plenário.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) retirou um requerimento que pedia a análise da proposta no plenário, após o texto ter sido aprovado de forma definitiva na comissão. Nesta quarta, o parlamentar retirou o pedido, liberando o envio diretamente para a Câmara, conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou.

O novo marco do setor elétrico é uma das 35 prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro para o Congresso neste ano.

