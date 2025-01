Senado dos EUA confirma Hegseth como chefe do Pentágono

WASHINGTON, 25 JAN (ANSA) – Em uma votação apertada, o Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Pete Hegseth como secretário de Defesa do país.

O ex-major do Exército e comentarista da Fox News, de 44 anos, foi selecionado para comandar as Forças Armadas americanas após o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ter desempatado a votação, que havia terminado 50 a 50.

No pleito, os democratas e independentes receberam o apoio de três senadores republicanos que votaram contra Hegseth: Susan Collins, Mitch McConnell e Lisa Murkowski.

A nomeação de Hegseth foi duramente contestada pela oposição, principalmente pelas alegações de abuso de álcool, assédio sexual e outras dúvidas sobre suas qualificações para liderar o Pentágono.

“Parabéns a Pete Hegseth por sua confirmação como secretário de Defesa! Enfrentamos crescentes desafios globais, mas graças à Otan somos formidáveis. Somos fortes, capazes, unidos e prontos.

A América pode contar com seus aliados para dar mais um passo à frente e aumentar os gastos com defesa”, celebrou Mark Rutte, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). (ANSA).