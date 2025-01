Senado dos EUA confirma financista Bessent para o cargo de secretário do Tesouro

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira (27) o financista Scott Bessent, de 62 anos, como secretário do Tesouro dos Estados Unidos, encarregado de liderar a agenda econômica do presidente Donald Trump.

Bessent, que recebeu 68 votos a favor e 29 contra, defendeu durante a audiência de apresentação em meados de janeiro os cortes de impostos e gastos públicos, bem como as propostas de aumentos tarifários promovidas por Trump.

O bilionário e gestor de fundos de investimento reiterou o mantra do novo governo, afirmando que essas medidas não resultarão em aumentos de preços.

Totalmente alinhado com Trump, Bessent declarou apoio ao retorno a uma “era dourada” da economia, além de reforçar seu compromisso em fortalecer as cadeias de suprimento e o status global do dólar.

O cargo de secretário do Tesouro nos Estados Unidos é equivalente ao de ministro da Economia, com responsabilidades que incluem supervisionar o orçamento federal, regular o setor bancário e congelar ativos de indivíduos e organizações estrangeiras.

Bessent já afirmou que apoiará sanções mais rígidas contra grandes petrolíferas russas para ajudar a encerrar a guerra na Ucrânia, além de adotar uma postura linha-dura em relação à China.

Na semana passada, o novo secretário do Tesouro havia obtido o apoio de uma dezena de senadores democratas em uma votação preliminar.

Natural da Carolina do Sul, ele é uma figura que transmite tranquilidade ao mercado, onde é conhecido como gestor de ativos por meio de sua empresa de investimentos Key Square Capital Management.

Formado em Yale em 1984, ele se gabou no Congresso por trabalhar desde os nove anos.

Bessent era amigo de Roberto, irmão falecido de Trump, e conhece a família do presidente há 30 anos. Trump o descreveu como “um dos melhores analistas de Wall Street”.

Com a confirmação, Bessent se torna o primeiro secretário assumidamente gay de um governo republicano.

