Senado do México aprova termo ‘presidenta’ na Constituição

Ansai Ansa 11/12/2024 - 15:01

CIDADE DO MÉXICO, 11 DEZ (ANSA) – O Senado do México aprovou na última terça-feira (10) a inserção dos termos “presidenta” e “governadora” na Constituição, na esteira da eleição de Claudia Sheinbaum, primeira mulher na história a governar o país.

Com 113 votos a favor e somente um contra, da senadora conservadora Lilly Téllez, a proposta tem como objetivo dar maior representatividade às mulheres em cargos públicos, visto que tais palavras não integram o vocabulário formal do espanhol falado no México.

A medida segue agora para votação na Câmara dos Deputados para concluir a tramitação no Legislativo.

Nas eleições de junho passado, o México elegeu uma mulher presidente pela primeira vez, Claudia Sheinbaum, que tomou posse em 1º de outubro e prometeu combater a desigualdade de gênero.

