Senado define membros do Conselho de Ética

O Senado definiu, na noite de hoje (18), os integrantes do Conselho de Ética da Casa. O presidente Davi Alcolumbre leu em plenário os nomes dos indicados pelos blocos partidários e não houve objeção. Segundo Alcolumbre, a demora na instalação do Conselho ocorreu porque ele ainda aguardava as indicações dos líderes dos blocos, o que demorou a ocorrer.

O Conselho será composto pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Eduardo Gomes (MDB-TO), Marcelo Castro (MDB-PI), Confúcio Moura (MDB-RO), Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), Weverton Rocha (PDT-MA), Major Olímpio (PSL-SP), Jacques Wagner (PT-BA), Telmário Mota (PROS-RR), Jaime Campos (DEM-MT), Chico Rodrigues (DEM-RR), Otto Alencar (PSD-BA), Ângelo Coronel (PSD-BA) e Marcos do Val (Podemos-ES). O nome do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) foi aprovado como o corregedor da Casa.

Pelo regimento do Senado, a instalação do Conselho ocorrerá na primeira reunião, quando também será eleito, pelos membro, o presidente do colegiado. Esse primeiro encontro do conselho pode acontecer amanhã (19).

Alcolumbre disse ontem (17) à noite, após o fim da Ordem do Dia, que já existem demandas para o Conselho de Ética. Sem citar casos específicos, o presidente da Casa afirmou que o conselho precisa “começar a trabalhar”.

O Conselho de Ética atua para preservar a dignidade do mandato parlamentar no Senado. É esse o órgão que recebe e analisa previamente representações ou denúncias feitas contra senadores, que podem resultar em medidas disciplinares como advertência, censura verbal ou escrita, até a perda do mandato.

*Com informações da Agência Senado