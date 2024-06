AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2024 - 5:59 Para compartilhar:

A Tailândia aprovou nesta terça-feira (18) a lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a primeira nação do sudeste da Ásia a adotar a iniciativa, depois de uma votação final favorável no Senado.

No total, 130 senadores aprovaram o texto, que será apresentado ao rei e entrará em vigor até o final do ano. Outros 18 legisladores optaram pela abstenção e quatro votaram contra.

tak-ah/pz/meb/es/zm/fp