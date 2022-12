Senado da Itália se prepara para votação de Lei Orçamentária

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 18:33 Compartilhe

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – O projeto de Lei Orçamentária da Itália para 2023 chegou ao Senado nesta segunda-feira (26) para ser discutido em meio às novas medidas e tensões políticas.





A tramitação do texto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, começará no próximo dia 27 de dezembro. O objetivo da maioria e do governo é finalmente aprová-lo na noite de quarta-feira (28) ou no máximo na manhã de quinta.

Caso a data seja cumprida, o projeto será aprovado antes das leis orçamentárias dos últimos anos, que foram encerradas em 30 de dezembro.

Além da “luz verde” ao projeto, as expectativas se voltam para a coletiva de fim de ano da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, no dia 29 de dezembro, e para o tradicional discurso de fim de ano do presidente da República, Sergio Mattarella, na noite de sábado (30).





A programação da votação do orçamento será definida em reunião com os responsáveis dos grupos, convocada para às 13h (horário local), uma hora antes da assembleia do Palazzo Madama, em Roma.

“O Senado, diante do tempo, só poderá ratificar a lei orçamentária aprovada pela Câmara, garantindo em todo caso os espaços de intervenção política que serão estabelecidos pela conferência dos dirigentes dos grupos”, explicou o senador Nicola Calandrini. (ANSA).

