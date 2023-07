Senado da Itália rejeita moção de desconfiança contra ministra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 26 JUL (ANSA) – O Senado da Itália rejeitou nesta quarta-feira (26) uma moção de desconfiança contra a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, apresentada pelo partido de oposição Movimento 5 Estrelas (M5S).

A votação teve placar de 111 a 67, confirmando um resultado já esperado devido à maioria confortável do governo no Parlamento. Além do M5S, apenas o Partido Democrático (PD) e a Aliança Verdes e Esquerda (AVS) votaram pela saída da ministra.

A moção de desconfiança havia sido motivada por acusações referentes às atividades empresariais de Santanchè, incluindo supostos calotes em credores e irregularidades nas demissões de funcionários.

Além disso, a ministra é investigada por falência fraudulenta envolvendo a empresa editorial Visibilia, embora tenha dito no plenário do Senado em 5 de julho que não era alvo de nenhum inquérito.

“Reitero que em 5 de julho eu não havia recebido a informação da procuradoria de Milão”, justificou Santanchè nesta quarta.

“Até os jornais publicaram que a informação chegou em minha casa em 17 de julho”, acrescentou. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias