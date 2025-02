Senado dá início à votação para presidência da Casa

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), iniciou neste sábado, 1º, o processo de votação que irá definir seu sucessor. São candidatos os senadores Davi Alcolumbre (União-AP), Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos Pontes (PL-SP).

Os senadores irão escolher o próximo presidente da Casa Alta de forma secreta. A votação é feita em cédulas de papel, que são rubricadas pela presidência do Senado. Os parlamentares escolhem seu candidato e depositam a cédula na urna. Em seguida, assinam uma lista de votação.

Para ser eleito, o candidato precisa reunir no mínimo 41 votos, de 81 senadores. Alcolumbre é o franco favorito a ser eleito para a presidência do Senado nos próximos dois anos. A se confirmar o resultado, será a segunda vez que o senador ocupará o cargo – ele foi presidente da Casa de 2019 a 2021, no início do governo de Jair Bolsonaro.