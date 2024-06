Senado da Bolívia inicia análise de adesão ao Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

LA PAZ, 25 JUN (ANSA) – A Comissão de Relações Exteriores do Senado da Bolívia iniciou a análise do protocolo de adesão do país ao Mercosul.

De acordo com a agência de notícias boliviana ABI, o presidente da comissão, Félix Ajpi, explicou que o exame tem como objetivo conhecer as amplitudes e vantagens de pertencer ao bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

“O Ministério das Relações Exteriores vai nos explicar se respeitamos todos os requisitos legais e acordos internacionais para evitar qualquer problemas futuros no processo de adesão”, disse Ajpi.

Caso a entrada de La Paz no bloco se torne realidade, os mais de dois milhões de bolivianos que residem nos países que compõem o grupo adquirirão o estatuto de cidadãos do Mercosul, com direitos e benefícios que melhorarão a sua qualidade de vida.

(ANSA).