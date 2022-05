Senado barra projeto para ampliar acesso ao aborto nos EUA

NOVA YORK, 11 MAI (ANSA) – O Senado dos Estados Unidos barrou nesta quarta-feira (11) um projeto de lei apresentado pelos democratas para ampliar o acesso ao aborto no país.





A medida, que previa o direito das mulheres ao acesso ao aborto em nível federal, precisava obter 60 votos para ser aprovada, mas foi bloqueada com 49 votos a favor e 51 contra.

Todos os republicanos votaram contra, enquanto que, no grupo de democratas, apenas o senador Joe Manhcin ficou do lado dos conservadores.

“Continuaremos a lutar pelas mulheres”, disse o presidente americano, Joe Biden, após seu projeto de lei ser barrado.

A norma que estava sendo debatida tinha o objetivo de proteger o direito ao aborto seguro no território americano, ainda que a Suprema Corte vote para derrubar o caso “Roe contra Wade”, a histórica decisão de 1973 que legalizou o aborto nos EUA.

A votação foi realizada depois do vazamento de um rascunho em que há a informação de que cinco dos nove juízes aprovam o fim do direito ao aborto no país. A decisão seria anunciada formalmente em junho. (ANSA)