Senado autoriza MS a contratar operação com BID de até US$ 47,700 milhões

O Senado Federal autorizou o Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 47,700 milhões. A Resolução com a autorização está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Segundo o texto, os recursos da operação de crédito devem financiar parcialmente o “Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul (Profisco II – MS)”.

De acordo com o cronograma de desembolsos, serão US$ 4,221 milhões neste ano; US$ 6,876 milhões em 2020; US$ 15,740 milhões em 2021; US$ 11,813 milhões em 2022; e US$ 9,048 milhões em 2023. O prazo de amortização será de 234 meses, após uma carência de até 66 meses.