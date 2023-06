Senado aprova nome de Cristiano Zanin ao STF por 58 votos a 18

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 21/06/2023 - 18:56 Compartilhe

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (21) o nome de Cristiano Zanin para o STF (Supremo Tribunal Federal) por 58 votos a favor e 18 contra.

Vale lembrar que a indicação de Lula vai substituir a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou. O advogado defendeu o petista na Lava Jato.

Mais cedo, a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado já havia ratificado Zanin ao cargo de ministro.

Sabatina de Zanin

Ele foi sabatinado por oito horas na casa. Nela, Zanin lembrou de sua carreira de 25 anos como advogado, no qual liderou mais de cem processos julgados no STF e mais de 550 julgados no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A sessão também ficou marcada por reeditar os embates entre Moro e Zanin na Lava Jato.

