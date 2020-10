Senado aprova indicação de Alexandre Costa Rangel para diretoria da CVM

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 21, por 50 votos a 11, a indicação do advogado Alexandre Costa Rangel para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Rangel foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar vaga decorrente do término do mandato de Carlos Alberto Rebello Sobrinho. Ele ficará no órgão até 31 de dezembro de 2024.

