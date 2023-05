Senacon impõe multa de R$1 milhão por hora ao Google se descumprir cautelares sobre PL das Fake News

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 12:46 Compartilhe

(Reuters) – A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) determinou nesta terça-fera aplicação de multa de 1 milhão de reais por hora ao Google, da Alphabet, em caso de descumprimento de medidas cautelares impostas pelo órgão à empresa no âmbito das discussões sobre o chamado PL das Fake News.







De acordo com o secretário nacional de Defesa do Consumidor, Wadih Damous, o Google terá de veicular contrapropaganda em duas horas voltada a informar interesse comercial da empresa no PL das Fake News, depois que a companhia lançou mão de sua própria plataforma para difundir suas críticas ao projeto na véspera.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Senacon tem “centenas de indícios” de que empresas estariam manipulando seus termos de uso a favor de interesses próprios e em detrimento de outras vozes.

Em coletiva de imprensa, Dino ainda afirmou que o ministério está tentando impedir uma censura “privada e clandestina” ao debate sobre o PL das Fake News, que transcorre na Câmara dos Deputados.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

