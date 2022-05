Senacon dá 72 horas para Apple explicar sobre riscos de Airpods

(.)

SÃO PAULO (Reuters) -A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) notificou nesta segunda-feira a Apple a dar explicações sobre a segurança os fones de ouvido da marca que operam por meio de bluetooth (Airpods) em até 72 horas.





A decisão foi tomada após a informação de que uma criança de 12 anos nos Estados Unidos sofreu danos auditivos após o uso de fones de ouvido da Apple.

“Estamos investigando possível defeito e consequente risco à saúde e segurança dos consumidores brasileiros. A intenção é que a empresa aja com transparência e colabore com as autoridades nacionais e internacionais para esclarecimento imediato do caso”, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Segundo a Senacom, a fabricnate deverá justificar a venda do acessório e os riscos do equipamento, explicando regularidade, qualidade, segurança, transparência, informação e orientação aos consumidores quanto à fabricação e venda do produto.

(Reportagem de Ricardo Brito, texto de Aluísio Alves)