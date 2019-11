Senac oferece mais de 50 cursos ainda em 2019

Rio – O ano está terminando, mas ainda há oportunidade de fazer uma nova especialização com o Senac RJ. São diversos cursos técnicos, que vão desde Confecção de Hambúrgueres Gourmet, passando pela área de Beleza e até Jardinagem. As vagas estão espalhadas por todo o estado.

Para quem pensa em empreender, o workshop Preparo de Hambúrguer Gourmet possibilita investir começando com pouco.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising, esse segmento foi responsável por movimentar R$ 650 milhões no ramo de franquias em 2017.

Com o curso, o profissional aprende blends de carne, molhos e acompanhamentos para preparar hambúrguer gourmet.

Qualquer que seja o estilo de culinária ou modelo de negócio, o cozinheiro sempre será um profissional indispensável para a qualidade das refeições. No curso de Cozinheiro do Senac RJ, o profissional aprenderá a preparar alimentos e a organizar o funcionamento de uma cozinha profissional.

Setor em ascensão

Na área de Beleza, há vagas para o curso de Depilação, um dos mais procurados devido à facilidade de empreender e gerar renda sendo autônomo.

Com o curso, o aluno poderá aprender as técnicas de depilação com cera fria, quente e roll on em um curso rápido e prático que capacita o profissional para realizar depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos.

Já em Saúde, o curso de Técnico em Enfermagem ensina, por meio de metodologias inovadoras, técnicas que simulam situações reais da prática de enfermagem.

Os laboratórios são estruturados com equipamentos reais – com tecnologia de ponta – para assistência à saúde. Além disso, todo material didático é fornecido pelo Senac RJ.

Confira essas e outras oportunidades para começar 2020 com uma possível nova profissão na ilustração ao lado e no site www.rj.senac.br