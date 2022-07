‘Sempre se cuidou’, desabafa mãe de jovem que morreu após colocar piercing na boca

A jovem Andressa Souza, de 20 anos, que morreu após ser diagnosticada com uma infecção no cérebro causada pela inflamação de um piercing na boca, já estava acostumada com perfurações no corpo. Maria Aparecida da Silva, mãe da vítima, revelou que a filha ‘se cuidava’ e nunca tinha enfrentado um problema parecido. As informações são do UOL.

A vítima ficou 24 dias internada após uma infecção chegar ao seu cérebro, desenvolvida após o piercing aplicado em sua boca, há dois meses, inflamar.

“Ela tinha vários piercing, no umbigo e sobrancelha. No nariz teve uma vez. Tinha tatuagens, sempre se cuidou certinho, foi uma fatalidade. Não tenho nem palavras para dizer. Ela tinha vontade de estudar, mas queria arrumar um trabalho para ajudar em casa, realizar o sonho de casar. Queria também ter uma filha no futuro, tinha sonhos como toda menina na idade dela”, desabafou Maria Aparecida.

Segundo Maria, o filho da vítima, de três anos, tem perguntado pela mãe frequentemente. “Está perguntando por que ela não liga para ele, acredito que não está sendo fácil para ele também. O marido dela está desolado, porque tinham uma vida juntos, queriam realizar os sonhos, mas infelizmente não foi possível”, completou.