‘Sempre inventa uma doença’, diz Gretchen sobre internação de Bolsonaro

Gretchen usou suas redes sociais para dar uma alfinetada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a manhã desta quarta-feira, 23, para a realização de alguns exames de rotina. A alta do político está prevista para quinta-feira, 24.

“Sempre assim, toda vez que ele tem um depoimento, inventa uma doença. Já cansou, todo mundo sabe que é mentira. Sempre no mesmo lugar, com o mesmo médico”, disparou a cantora na web.

De acordo com a agência de notícias Reuters, Bolsonaro está fazendo exames para se preparar para fazer três cirurgias em setembro.

“Internou-se no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para exames de rotina. Referidos exames têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida 06/09/18, ainda sem resolução”, também informou o advogado Fábio Wajgarten.

