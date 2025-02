‘Sempre foi muito criativa’, diz Heloísa Perissé após filha viralizar com trap

Neste ano, um novo hit do Carnaval foi criado por uma comediante e não por um cantor. Recentemente, Luísa Périssé, filha da atriz Heloísa Périssé, viralizou com o “Trap do Trepa Trepa” e divertiu a web. O ‘hit’ foi apresentado durante a gravação do podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e sua filha Giulia Costa.

Na ocasião, as apresentadoras perguntaram a Heloísa o que Luísa faz que a deixa sem palavras. Sem pestanejar, ela respondeu: “as músicas que ela faz, né, gente?”

Foi então que Luísa foi convidada a dar uma ‘palinha’ da composição, sob olhares divertidos de Flávia e Giulia e o semblante envergonhado de Heloísa.

O trecho viralizou, e a música divertida ganhou a web em poucos dias. Algumas pessoas até chegaram a traçar um paralelo entre Luísa Périssé e a personagem Tati, vivida pela mãe na Escolinha do Professor Raimundo.

Mesmo sem lançamento oficial, vários DJs criaram batidas e colocaram os vocais da atriz por cima, chamando a atenção da própria autora do hit, que parece estar surpresa com o sucesso. Nas redes sociais, ela compartilha os vídeos e chegou a comentar, chocada, em uma postagem que mostra Anitta e amigos cantando o “Trap do Trepa Trepa”.

“Trap do Trepa Trepa”:

Quem é Luísa Périssé?

Luísa Périssé, de 25 anos, é filha dos comediantes Heloísa Périssé e Lug de Paula (Seu Boneco, da Escolinha do Professor Raimundo), este último, filho de Chico Anysio.

Assim como a mãe, também atriz, Luísa já participou de projetos no teatro e atuou em produções para plataformas de streaming, como Sem Filtro, da Netflix, e Os Espetaculares, da Prime Video.

Apesar do carinho pela veia musical, ela compartilha suas composições para divertir os seguidores em suas redes sociais, que juntas somam quase 500 mil seguidores.

‘Desde sempre foi muito criativa’

Procurada pela IstoÉ Gente para falar sobre o sucesso da filha, que viralizou nas redes sociais, Heloísa Perissé rasgou elogios à herdeira: “Para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu já conhecia essa música há muito tempo. Desde que ela a fez, realmente senti um gelo na espinha (risos). Mas a Luísa é uma menina que sempre foi muito criativa, com muita personalidade. Fico muito feliz de ver que a Luísa é uma menina que não tem papas na língua. Ela faz o que acredita, vai para cima”, diz.

Perissé também revelou que, desde pequena, Luísa trabalha. “Ela foi criada nos bastidores do Cócegas (peça de teatro que mistura drama e comédia, escrita e interpretada por Heloísa e Ingrid Guimarães, que ficou em cartaz entre 2001 e 2011, com retorno previsto para 2021). Ela tinha várias personagens, bem pequenininha. Um dia, fez uma apresentação para o avô, mostrando todas elas, com a contente, a triste, a desconfiada… E ela fazia caras e bocas. Agora, ela vai se dedicar cada vez mais aos projetos dela, e eu só dou minha bênção, dizendo: ‘Vai com Deus, minha filha, e conte com a mamãe para tudo. Mamãe te ama sem fim'”, completa Heloísa Perissé, toda orgulhosa.

Além de Luísa, Heloísa Perissé também é mãe de Antônia, fruto do relacionamento com o diretor Mauro Farias. A garota de 18 anos lançou o single “Tontom Perigosa” e um EP (“Mania 2000”) no ano passado, mas seu estilo é mais pop dançante, passando longe do trap comédia da irmã mais velha.

.