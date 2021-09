‘Sempre bom corrigir os erros vencendo’, diz Edenilson após vitória do Inter

Titular do Internacional após integrar o elenco da seleção brasileira nas Eliminatórias, o meia Edenílson comemorou a vitória do Internacional sobre o Sport, por 1 a 0, em Recife, na noite desta segunda-feira, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também falou sobre a briga por vaga na Copa Libertadores.

O jogador deixou o gramado elogiando o primeiro tempo e assumindo os riscos que o time sofreu na etapa final. Independente disso, vê o Inter no caminho certo para seguir na parte de cima da tabela.

“Foi um jogo complicado. A equipe deles impôs muitas dificuldades. No primeiro tempo, aceleramos. No segundo, controlamos”, avaliou o meia, sobre o desempenho da equipe no jogo.

“O Inter sempre briga, chega na parte de cima. É isso que a gente quer continuar. Pensando jogo a jogo e respeitando todos os adversários”.

Com a vitória na Ilha do Retiro, o Internacional ganhou três posições e aparece em nono lugar, com 26 pontos ganhos. Está a apenas três do Corinthians, primeiro no grupo que garante vaga na Pré-Libertadores do ano que vem.

Mais do que a vitória, o Internacional aumentou a invencibilidade no campeonato para seis jogos três vitórias e três empates. Encontrou com o técnico Diego Aguirre a estabilidade que perdeu nas primeiras rodadas.

