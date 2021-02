‘Sempre admirei muito’, diz Lipe Ribeiro sobre Anitta em entrevista a Mion

Durante uma entrevista a Marcos Mion no programa “Questionário Mionzera”, Lipe Ribeiro falou sobre Anitta, quem ele beijou no reality “Ilhados com Beats”. A participação de Lipe nas redes sociais de Mion está disponível no IGTV e no YouTube do apresentador.

Depois de diversas perguntas, Mion perguntou a Lipe sobre “uma cantora”, e mesmo ficando constrangido, o ex-peão respondeu. “Independente de a ter conhecido, foi uma pessoa que eu sempre admirei muito. Acho uma gênia do marketing, merece onde está. E eu conheci agora, uma pessoa workaholic, tem uma carreira brilhante… É a Anitta. Eu falaria ela também, mesmo que não tivesse a conhecido. Uma pessoa brilhante, pela idade ainda”, começou.

“Em uma boate no Rio, quando ela tava começando assim. Ela alcançou o lugar onde tá muito rápido, por mérito dela”, continuou. Para fechar com a cereja do bolo, Mion perguntou quem Lipe levaria para uma ilha deserta, e mais uma vez ele citou Anitta. “Gente boa demais. Eu adoro você, mas não te levaria para uma ilha. Vamos ficar fazendo o quê? Não tem o que fazer na ilha, vamos ficar só conversando”, riu.

