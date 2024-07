‘Sempre achei que daria certo’, diz Haddad sobre Plano Real

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 12:08 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 12, que sempre achou que o Plano Real, aprovado há 30 anos, daria certo, apesar de reconhecer que algumas alas do PT não pensavam da mesma maneira à época. “Todo mundo torcia para dar certo, o Brasil era um dos últimos país a não ter debelado a hiperinflação”, afirmou o ministro.

Haddad também disse que teve acesso a um “rascunho” do que viria a ser o Real um ano antes, em 1993, dentro da Faculdade de Economia da USP, a FEA, a partir de uma apresentação do um paper do economista Pérsio Arida, um dos formuladores do plano. “Até por ter me debruçado sobre o plano durante essa apresentação, eu sabia que iria dar certo”, relembrou o ministro.